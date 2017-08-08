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В Днепре участнику перестрелки с бойцами АТО вручили две подозрения

Вторник, 8 августа 2017, 09:19

Участнику перестрелки с бойцами АТО в Днепре Давиду Пабилеру вручили еще два сообщения о подозрении.

Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в областном управлении милиции.

По данным полиции, вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений по части 2 статьи 189 (вымогательство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

1 августа участнику перестрелки в Днепре, гражданину Израиля, было вручено первое сообщение о подозрении.

В то же время, как сообщили в полиции, вопрос об избрании мужчине меры пресечения все еще решается суде.

Избрание меры пресечения подозреваемому в Бабушкинском районном суде Днепра началась еще 2 августа.

Процесс затянулся из-за многочисленных ходатайств защиты - они несколько раз ghjcbkb  об отводе судьи и следователя, адвокаты заявили ходатайство о необходимости привлечения переводчика с иврита, поскольку их подзащитный, гражданин Израиля, не понимает украинского и русского языков.

На судебном заседании в пятницу адвокаты подозреваемого выражали недоверие к профессионализму специально приглашенной к Днепру из Умани переводчицы с иврита.

Сторона обвинения прокомментировала это как сознательное затягивание судебного процесса.

Суд в понедельник снова затянулся из-за нового ходатайство защиты об отводе судьи.

24 июля вечером в Днепре, возле ресторана на проспекте Гагарина, произошла перестрелка. По данным полиции, две группы людей, в одной из которых был известный адвокат, участник АТО Эдмонд Саакян и несколько бывший бойцов, выясняли "экономические отношения". В результате перестрелки двое участников АТО погибли.

Саакян, который получил ранение в живот, заявляет, что нападавшими были люди, которые ранее угрожали его брату и семье, требуя денег.

Четыре человека со стороны, которую полиция называет нападающими, также ранены. По данным полиции, среди них есть ранее судимые граждане. Двум из них вручили уведомление о подозрении и взяли под стражу. Еще один, не имел соответствующего статуса, по обращению родственников покинул больницу и отправился на лечение за границу.

По факту стрельбы полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепр
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