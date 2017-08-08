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Экс-милиционер из Донецка продал доступ к базам данных ГАИ боевикам

Вторник, 8 августа 2017, 11:00

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе бывшего милиционера, который незаконно реализовывал е-ключи доступа к базе данных Госавтоинспекции Донецкой области.

В начале российской агрессии на Донбассе он уволился из органов внутренних дел Украины, сообщает СБУ.

"Работник автоинспекции присвоил почти 450 е-ключей, которые находились у него на хранении. Стоимость устройств в то время превышала 400 тысяч гривен", – заявляет ведомство.

Сотрудники СБУ задокументировали, что экс-милиционер, находясь в захваченном Донецке, искал клиентов на е-ключи через интернет. На территории, подконтрольной украинским властям, он реализовывал товар через знакомых в Мариуполе.

Оперативники задержали мужчину, когда он приехал в Мариуполь для продажи заказчикам 20-ти е-ключей.



По информации СБУ, бывший милиционер предоставил доступ к базам данных о владельцах автомобилей, об арестованных транспортных средствах и находящихся в розыске представителям незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся неотложные следственные действия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассДонецкМариупольмилицияСБУ
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