Экс-милиционер из Донецка продал доступ к базам данных ГАИ боевикам

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе бывшего милиционера, который незаконно реализовывал е-ключи доступа к базе данных Госавтоинспекции Донецкой области.



В начале российской агрессии на Донбассе он уволился из органов внутренних дел Украины, сообщает СБУ.



"Работник автоинспекции присвоил почти 450 е-ключей, которые находились у него на хранении. Стоимость устройств в то время превышала 400 тысяч гривен", – заявляет ведомство.



Сотрудники СБУ задокументировали, что экс-милиционер, находясь в захваченном Донецке, искал клиентов на е-ключи через интернет. На территории, подконтрольной украинским властям, он реализовывал товар через знакомых в Мариуполе.



Оперативники задержали мужчину, когда он приехал в Мариуполь для продажи заказчикам 20-ти е-ключей.

По информации СБУ, бывший милиционер предоставил доступ к базам данных о владельцах автомобилей, об арестованных транспортных средствах и находящихся в розыске представителям незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".





Открыто уголовное производство по ч. 5 ст.

191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.





Ведутся неотложные следственные действия.