19-летнего украинца на батуте прибило к Крыму из Херсонской области

Российские пограничники заявляют, что в Крыму спасли гражданина Украины, который на протяжении трех суток находился в открытом море на надувном батуте.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму.

Сигнал об обнаружении человека в Каркинитском заливе (запад полуострова) поступил в погранслужбу в субботу, сообщение о происшествии было распространено во вторник.

Пограничный сторожевой катер достиг заданной точки, где обнаружил молодого человека на надувном батуте.

"После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший – гражданин Украины Дорошенко Михаил Александрович 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", – сообщили в погрануправлении.

Как рассказал сам потерпевший – житель Херсонской области, он работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное. Дорошенко лег ночевать на батуте у побережья, а проснувшись утром обнаружил, что находится в открытом море.

Там он провел почти трое суток в условиях сильнейшей жары, отсутствия воды и еды.

Пострадавшего доставили в Центральную больницу поселка Черноморское, где ему поставили диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма".

Пограничники обеспечили Дорошенко одеждой и едой, отметили в пресс-службе.