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Первый зам Авакова не явился на допрос в ГПУ

Вторник, 8 августа 2017, 16:31

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой не прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру во вторник, 8 августа.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

"Не прибыл", - сказал он. Причины неявки Генпрокуратуре неизвестны.

При этом пресс-служба Министерства внутренних дел распространила сообщение, в котором утверждает, что Яровой будет сотрудничать со следствием.

"Первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник Сергей Яровой, как и все должностные лица МВД, постоянно принимал, принимает и будет принимать участие в процессуальных мероприятиях и следственных действиях ГПУ при соблюдении всех требований Уголовного процессуального кодекса", - сказано в нем.

МВД также пообещало, что первый замминистра обязательно предоставит все сведения, необходимые следователям Генпрокуратуры.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура вызвала Ярового на допрос в 11:00 вторника.

Его хотят допросить в качестве свидетеля в уголовном деле о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и превышении служебных полномочий работниками милиции Одесской области во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Темы: АваковполицияОдессаГенпрокуратурадопрос
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