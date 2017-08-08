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Корчак не знает имен служащих, за которых взялось НАБУ

Вторник, 8 августа 2017, 20:50

Руководитель НАПК Наталья Корчак заявляет, что не знает имен должностных лиц ее ведомства, в отношении которых проводит расследование НАБУ.

Об этом она написала на Facebook во вторник вечером.

"Немало звонков в связи с последней новостью... О том, что НАБУ расследует три уголовных производства касательно действий должностных лиц НАПК, узнала из Украинской правды. Кто эти лица - не знаю", - заявила Корчак.

Как известно, НАБУ расследует три уголовных производства в отношении действий должностных лиц НАПК.

Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Украинская правда

Темы: НАБУНАПК
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