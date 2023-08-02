"Дело "Золотого мандарина": НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-нардепа "Народного фронта" Георгия Логвинского, которого подозревают в выводе 54 миллионов гривен из государственного бюджета через компанию "Золотой Мандарин Ойл".

Источник: телеграм-канал НАБУ

Дословно: "По версии следствия, подозреваемый в течение нескольких лет разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами госбюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастником преступления предприятием с признаками фиктивности ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго"".

Детали: Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 года сообщили о подозрении шести участникам схемы.

Логвинский стал седьмым участником, которого подозревают в преступлении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. На данный момент он находится за границей.

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