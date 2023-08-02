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"Дело "Золотого мандарина": НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского

Среда, 2 августа 2023, 17:14
Дело Золотого мандарина: НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского
Георгий Логвинский. Фото из его соцсетей

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-нардепа "Народного фронта" Георгия Логвинского, которого подозревают в выводе 54 миллионов гривен из государственного бюджета через компанию "Золотой Мандарин Ойл".

Источник: телеграм-канал НАБУ

Дословно: "По версии следствия, подозреваемый в течение нескольких лет разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами госбюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастником преступления предприятием с признаками фиктивности ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго"".

Детали: Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 года сообщили о подозрении шести участникам схемы.

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Логвинский стал седьмым участником, которого подозревают в преступлении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. На данный момент он находится за границей.

Предыстория:

  • 23 января 2020 года источники УП сообщили, что Офис генпрокурора подписал подозрения для экс-нардепа от "Народного фронта" Георгия Логвинского и бывшей первой заместительницы министра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета 54 миллиона гривен.
  • Вручить подозрения прокуроры не смогли, так как фигуранты находились за пределами Украины - на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
  • 27 января 2020 года Логвинский заявил, что подозрение не получал и что к указанной в деле компании никакого отношения не имеет.
  • 10 июля 2023 года НАБУ заочно сообщило о подозрении экс-нардепу Логвинскому.
  • Речь идет о так называемом "деле Золотого мандарина". В нем НАБУ расследует возможные злоупотребления властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. По данным следствия, средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским".

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Темы: НАБУВерховная Рада
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