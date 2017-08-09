Трамп: Дальнейшие угрозы КНДР США встретят гневом, который мир не видел

Президент США Дональд Трамп обещает жесткий ответ на дальнейшие угрожающие действия КНДР.

Об этом он заявил журналистам в Нью-Джерси, сообщает FoxNews.

"Президент Трамп ответил на сообщения о ядерных угрозах Северной Кореи, заявив, что режим "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел", - говорится в сообщении.

Такое заявление президента США прозвучало после того, как The Washington Post опубликовал отчет, который утверждает, что Северная Корея создала компактную ядерную боеголовку, которая может быть размещена в одной из ее передовых ракет. Эти ракеты, как полагают, способны достичь половины Соединенных Штатов.

Кроме того, теперь считается, что диктатор Ким Чен Ун может контролировать до 60 единиц ядерных вооружений. Такие данные следуют из отчета военной разведки США.

Как известно, вечером 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции в отношении Северной Кореи. Резолюция запрещает КНДР экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов.