Климкин раскритиковал заявления лидера немецких либералов о Крыме

Попытками оправдать аннексию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений.

Так министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на высказывания председателя немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера о том, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать", пишет DW.com.

"Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидные нарушения международного права. Тем самым они воодушевляют агрессора на дальнейшие преступления и превращаются в соучастников путинских преступлений", - приводит слова Климкина немецкий таблоид Bild.

Глава МИД Украины подчеркнул, что необходимо и дальше бороться всеми политическими и дипломатическими способами за "освобождение Крыма".

5 августа глава Свободной демократической партии Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Позже Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к нему другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

8 августа Линднер снова прояснил свою позицию относительно отношений с Россией и политики в отношении Крыма. В интервью изданию Bild политик заявил, что не выступает за "мягкий" курс в отношении Москвы.

Как сообщалось, кандидат в канцлеры Германии от "левых" Сара Вагенкнехт поддержала высказывания Линднера о необходимости изменения курса в отношениях с Россией.