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В офисе и у журналистов Страны.ua проводят новый обыск

Среда, 9 августа 2017, 10:22

В офисе "Страны" только что начался обыск, также обыски проходят в  квартирах двух журналистов издания. 

Об этом сообщает издание.

Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны".

Информации о том, у кого именно обыски, пока нет.

"Это новое дело, которое фабрикуется против нас СБУ", - заявили в редакции.

Как сообщалось, ранее стало известно, что в офисе "Страны.ua" только что начался обыск, также обыски проходят в квартирах двух журналистов издания.

Как стало известно 1 августа, Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 июня полиция провела обыски в офисе "Страна.ua".

24 июня Шевченковский райсуд Киева по подозрению в вымогательстве выбрал для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

Читайте также: Собственная "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы.

Украинская правда

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Темы: СМИСБУобыскиГужва
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