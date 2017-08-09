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Среда, 9 августа 2017, 12:21

Председатель Высшего Совета правосудия Игорь Бенедисюк два месяца совмещал работу в судах России и Украины.

Об этом сообщает издание Автомайдана Prosud.

Так издание отмечает, что Бенедисюк в июле 1991 года начал свою карьеру с должности судьи 37-го военного суда Дальневосточного военного округа г. Южно-Сахалинск и занимал эту должность до 1994 года.

"Интересно и то, что, согласно биографии председателя ВРП на официальном сайте судьей в Южно-Сахалинске Игорь Бенедисюк был до апреля 1994 года, впрочем, судьей Военного суда Киевского гарнизона стал в феврале того же 1994-го. Следовательно, с февраля по апрель 1994 Бенедисюк совмещал работу судьей не просто в двух разных судах, а в судах разных стран", - отмечает издание.

"Эти особенности карьеры господина Бенедисюка ставят еще один вопрос: гражданином какой страны он был во время службы в Российской Федерации? Когда он получил украинское гражданство и лишился российского?" - отметили в издании.

В свою очередь в комментарии "Украинской правде", предоставленном пресс-службой ВРУ, Бенедисюк отметил: "На все вопросы поднятые предоставлял неоднократно комментарии. Жаль, что ответы никогда не попадают в статье ProSud. Впрочем, понимая, что это важно, объясню.

Я закончил учебу в СССР и как офицер получил распределение. В 1991 году, когда распался Советский Союз и была провозглашена независимость, я для себя принял решение вернуться в Украину. Написал соответствующие обращения и в Министерство обороны Украины, поскольку был военным, и к председателям судов, но мне отказали в связи с отсутствием вакансий", - рассказал Бенедисюк.

"Только в конце 1993 года в судах были открыты вакансии и мне предложили работу. Я собрал все необходимые документы, в том числе документы о гражданстве. Как известно, украинское законодательство не предусматривает двойного гражданства, без украинского гражданства невозможно занять должность судьи", - отметил он.

"В феврале 1994 года я был избран Верховной Радой Украины судьей военного суда Киевского гарнизона, поэтому получил статус судьи, о чем и указано в биографии, однако полномочий не совершал. В штат суда был зачислен после увольнения с предыдущего места службы. С тех пор, с 1994 года, я работал в Киеве ", - отметил Бенедисюк.

Оксана Коваленко, УП

Темы: суд
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