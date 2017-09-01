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Россияне не дают Кольченко получить высшее образование в его университете

Пятница, 1 сентября 2017, 11:46
Россияне не дают Кольченко получить высшее образование в его университете

Украинцу Александру Кольченко, которого в России приговорили к 10 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Крыму, отказали в продолжении учебы в Таврическом национальном университете.

Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Среди политзаключенных Кремля есть единственный студент - Александр Кольченко, украинец, студент географического факультета Таврического национального университета. Несмотря на то, что российское законодательство позволяет заочную и дистанционную форму обучения, Александру отказали в его фундаментальном праве - на образование", - написала она.

В ответе Федеральной службы исполнения наказаний, которую обнародовала Геращенко, ректору Таврического университета указано, что Кольченко не может продолжить обучение в ТНУ, поскольку вуз не имеет лицензии на преподавание в России.

"Учитывая изложенное, обучение осужденных в Таврическом национальном университете не представляется возможным", - говорится в ответе.

Геращенко рассказала, что ректор университета возмущен ситуацией и готов бороться за своего студента.

"Ни один российский вуз - аккредитованный - не возьмет к себе политзаключенного на дистанционное обучение, это же очевидно", - считает представитель Украины в ТКГ.

Она также обратилась в украинские студенческие организации, чтобы те рассказали о ситуации международным организациям студентов.

"Также я готовлю обращение к обмудсмену Лутковськои с просьбой отреагировать на это нарушение прав человека, в ОБСЕ - они так переживают за выдворенную российскую пропагандистку, то может вспомнят и о украинцев - политзаключенных Кремля", - добавила Геращенко.

Также она отметила, что готовит обращение в Минобразования с просьбой назначить Кольченко именную стипендию.

Как известно, 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко - до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.

Темы: КрымРосcия
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