Трамп: США готовы защищаться с применением "ядерных возможностей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова защищать себя и своих союзников "с использованием полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей".



Этот комментарий Трампа появился 3 сентября вслед за заявлением министра обороны США Джеймса Маттиса, что Вашингтон даст "массивный военный ответ" на возможные угрозы со стороны Северной Кореи, передает "Радио Свобода".



Военные Южной Кореи сообщили 4 сентября, что их воздушные силы и армия провели ядерно-ракетные обучения в ответ на проведение Пхеньяном испытания водородной бомбы.



По этому сообщению, южнокорейские военные провели имитацию атаки на ядерную площадку КНДР, поразив "определенные цели в Японском море".



Уже и без того высокая напряженность на Корейском полуострове возросла после того, как Северная Корея 3 сентября заявила, что успешно испытала водородную бомбу, которую может транспортировать межконтинентальная баллистическая ракета.