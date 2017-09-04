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Трамп: США готовы защищаться с применением "ядерных возможностей"

Понедельник, 4 сентября 2017, 08:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова защищать себя и своих союзников "с использованием полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей".

Этот комментарий Трампа появился 3 сентября вслед за заявлением министра обороны США Джеймса Маттиса, что Вашингтон даст "массивный военный ответ" на возможные угрозы со стороны Северной Кореи, передает "Радио Свобода".

Военные Южной Кореи сообщили 4 сентября, что их воздушные силы и армия провели ядерно-ракетные обучения в ответ на проведение Пхеньяном испытания водородной бомбы.

По этому сообщению, южнокорейские военные провели имитацию атаки на ядерную площадку КНДР, поразив "определенные цели в Японском море".

Уже и без того высокая напряженность на Корейском полуострове возросла после того, как Северная Корея 3 сентября заявила, что успешно испытала водородную бомбу, которую может транспортировать межконтинентальная баллистическая ракета.

Темы: СШАКНДР
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