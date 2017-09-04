Украину накроют дожди и грозы

4 сентября на западе Украины, в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные дожди.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение суток в западных областях, утром и днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Карпатах и ​​на Закарпатье местами очень сильные дожди.

На территории Киевской области 4 сентября утром и днем ​​ожидаются грозы, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

скриншот с сайта Укргидрометцентра

В Киеве 4 сентября утром и днем ​​гроза, шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, на протяжении 4-5 сентября на реках бассейна Днестра (в пределах Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м.

4 сентября на реках Закарпатской области продолжится повышение уровня воды.

"В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, быстрое повышение уровней воды на малых водотоках, возможно образование селевых потоков", - подытожили в ДСНС.