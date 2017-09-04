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Гриневич зовут в Раду рассказать о первой реформе сезона

Понедельник, 4 сентября 2017, 11:58

Министр образования и науки Лилия Гриневич 4 сентября расскажет желающим парламентариям о нюансах образовательной реформы, которую в парламенте надеются принять уже 5 сентября.

Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий на согласительном совете парламента в понедельник.

Он сказал, что те депутаты, которые пропустили заседание профильного комитета с участием Гриневич, смогут услышать от министра детали реформы.

"Мы готовы предложить площадку для обсуждения", – сказал он и предложил в 14 часов непублично поговорить об образовательной реформе в парламенте.

Гриневич придет к парламентариям на то время.

"Чтобы мы завтра на первой реформе показали единство", – сказал Парубий.

Спикер также отметил: "В течение последних двух недель в переговорах было согласовано, что по образовательной реформе будет сделан длиннее переходный период, и это согласовано с Министерством финансов. То есть длительный период поэтапного введения образовательной реформы, фактически дает возможность обеспечить финансирование и проведение этой реформы".

"Эта правка будет представлена залу – и я уверен, что будет адаптирована и поддержана всеми депутатами", – сказал Парубий.

Он также признал, что каждая из предложенных реформ – и образовательная, и пенсионная, и медицинская – нуждаются в соответствующем финансировании.

"Я согласен, что нам надо будет провести отдельное совещание с премьер-министром, чтобы мы смогли проговорить поэтапность принятия реформ и соответствующего бюджетного процесса", – добавил спикер.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Верховная Радаобразованиереформы
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