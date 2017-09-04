Гриневич зовут в Раду рассказать о первой реформе сезона

Министр образования и науки Лилия Гриневич 4 сентября расскажет желающим парламентариям о нюансах образовательной реформы, которую в парламенте надеются принять уже 5 сентября.



Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий на согласительном совете парламента в понедельник.



Он сказал, что те депутаты, которые пропустили заседание профильного комитета с участием Гриневич, смогут услышать от министра детали реформы.



"Мы готовы предложить площадку для обсуждения", – сказал он и предложил в 14 часов непублично поговорить об образовательной реформе в парламенте.



Гриневич придет к парламентариям на то время.



"Чтобы мы завтра на первой реформе показали единство", – сказал Парубий.

Спикер также отметил: "В течение последних двух недель в переговорах было согласовано, что по образовательной реформе будет сделан длиннее переходный период, и это согласовано с Министерством финансов. То есть длительный период поэтапного введения образовательной реформы, фактически дает возможность обеспечить финансирование и проведение этой реформы".

"Эта правка будет представлена залу – и я уверен, что будет адаптирована и поддержана всеми депутатами", – сказал Парубий.

Он также признал, что каждая из предложенных реформ – и образовательная, и пенсионная, и медицинская – нуждаются в соответствующем финансировании.



"Я согласен, что нам надо будет провести отдельное совещание с премьер-министром, чтобы мы смогли проговорить поэтапность принятия реформ и соответствующего бюджетного процесса", – добавил спикер.

Алена Рощенко, УП, дополнено

