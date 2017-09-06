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В здании, которое арендует "1+1 медиа", было уже несколько проверок

Среда, 6 сентября 2017, 16:47

В киевском здании, которое арендует "1+1 медиа", в этом году было уже несколько проверок по банковскому делу, холдинг не исключает, что на него попытаются давить.

Об этом говорится в комментарии, полученном "Украинской правдой" от компании.

"1+1 медиа" отмечает, что арендует помещение по адресу улица Кирилловская, 23, у "Подол-Недвижимость".

"Действительно, на прошлой неделе арендодатель сообщил нам о ситуации с НБУ. Сразу после этого мы как арендатор, который авансировал арендную плату до конца марта 2018 года, направили письмо в НБУ с просьбой разъяснить ситуацию и перспективы ее развития. Ответ до сих пор не получили", – говорится в комментарии.

Касательно дела, которое ведет Генпрокуратура, то, по информации от ООО "Подол-Недвижимость", "компания не оказывала никакого сопротивления и способствовала допущению должностных лиц ко всем помещениям, в этом году таких проверок уже несколько, о чем составлены соответствующие акты".

"Подол-Недвижимость" направляет письмо в следственные органы с просьбой разъяснить ситуацию.

Но ход событий вокруг помещения и "странные действия следственных органов" дают "1 + 1 медиа" основания считать, что "готовится очередная попытка давления на медиа группу".

Ранее стало известно, что 28 августа Печерский райсуд Киева разрешил следователям Генеральной прокуратуры осуществить осмотр здания, где располагается холдинг "1+1 Media", по делу о хищении средств в "Приватбанке".

По данным следствия, здание на Кирилловской, 23, стало предметом ипотеки в мае 2014 года для обеспечения компанией "Подол Недвижимость" требований Нацбанка по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.

Следствие назначило комплексно-комиссионную оценочно-строительную, оценочно-земельную и товароведческую экспертизы указанного здания по делу о злоупотреблении служебным положением и завладения должностными лицами "Приватбанка" чужим имуществом.

ГПУ расследует дело о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года. В частности, следствие сконцентрировалось на выдаче кредитов на несколько десятков миллиардов гривен двум структурам, связанным с бенефициарами "Приватбанка".

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак утверждал, что экс-руководство банка при Игоре Коломойском выдало более 190 миллиардов гривен или 97% кредитного портфеля связанным лицам.

Алена Рощенко, УП

Темы: СМИПриватГенпрокуратураКиев
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