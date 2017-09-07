Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сайдик назвал дату следующей встречи в Минске

Четверг, 7 сентября 2017, 03:57

Очередное заседание контактной группы по Украине состоится в Минске 20 сентября.

Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"После летнего перерыва и начала нового учебного года, я чувствую, трехсторонняя контактная группа решилась дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень. Следующее наше совещание будет здесь 20 сентября", - заявил он.

По словам Сайдика, на заседании 6 сентября рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможное улучшение механизма платежей за поставки воды в отдельные районы Луганской области. Также шла речь о необходимости защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта.

В гуманитарной сфере продолжилось обсуждение темы обмена удерживаемых лиц.

"С наступлением холодов еще более актуален вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предусловия наконец-то прийти к общему решению в интересах гражданского населения", - подчеркнул он.

Дискуссии политической подгруппы были направлены на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей согласно минским договоренностям, добавил Сайдик.

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: