Сайдик назвал дату следующей встречи в Минске

Очередное заседание контактной группы по Украине состоится в Минске 20 сентября.

Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"После летнего перерыва и начала нового учебного года, я чувствую, трехсторонняя контактная группа решилась дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень. Следующее наше совещание будет здесь 20 сентября", - заявил он.

По словам Сайдика, на заседании 6 сентября рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможное улучшение механизма платежей за поставки воды в отдельные районы Луганской области. Также шла речь о необходимости защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта.

В гуманитарной сфере продолжилось обсуждение темы обмена удерживаемых лиц.

"С наступлением холодов еще более актуален вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предусловия наконец-то прийти к общему решению в интересах гражданского населения", - подчеркнул он.

Дискуссии политической подгруппы были направлены на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей согласно минским договоренностям, добавил Сайдик.