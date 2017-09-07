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Депутаты о выступлении президента: Фарисейство и начало кампании

Четверг, 7 сентября 2017, 12:28
Депутаты о выступлении президента: Фарисейство и начало кампании

Народные депутаты по-разному отзываются об обращении президента Петра Порошенко к Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из кулуаров парламента.

Так на вопрос, какое впечатление вызвало выступление президента, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сказал: "Исключительно отрицательное".

Также негативно оценивает обращение Порошенко и член фракции "Самопомич" Олег Лаврик:

"В двух словах – это было фарисейство", – сказал Лаврик.

Вместе с тем во фракции БПП обращение Порошенко вызвало положительные эмоции.

"Мне очень понравилось. Оно было достаточно самокритичным, была часть, где президент говорил, что люди недовольны властью и почему. То есть президент понимает ситуацию. Мне понравились моменты о том, что сделано, что будет сделано", – сказал народный депутат Алексей Гончаренко.

На уточнение, что ему не понравилось в выступлении, Гончаренко сказал: "Возможно, могло быть короче".

В Радикальной партии обращение президента к Раде назвали началом президентской кампании.

"Это начало его президентской кампании. Любые победы имеют много родителей, а вот поражения – всегда сироты. Негативные моменты он не указал. По форме все красиво, по содержанию это президентская кампания", – сказал член фракции РПЛ Дмитрий Линько.

Как известно, 7 сентября президент Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде.

Глава государства, в частности призвал нардепов отменить депутатскую неприкосновенность в 2020 году.

Роман Кравец, УП

Темы: ПорошенкоВерховная Рада
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