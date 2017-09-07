Полиция не дала НАПК данные по декларации Порошенко из-за гостайны

Нацполиция не предоставила данные Национальному агентству предотвращения коррупции для проверки деклараций президента, поскольку они содержат гостайну.

Об этом говорится в ответе Департамента превентивной деятельности Нацполиции эксперту центра "Эйдос" Глебу Каневскому.

"Сообщаем, что данная информация подпадает под действие пункта 4.7.7 Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Службы безопасности Украины от 12.08.2005 года № 440, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 августа 2005 года по № 902/11182", - говорится в ответе.

"В связи с вышеизложенным, а также на основании закона Украины "О государственной тайне" Департамент превентивной деятельности не может предоставить запрашиваемые сведения", - добавили в полиции.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы и не выявило нарушений.

При этом Агентству отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ДФС в г. Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции.

Также НАПК показало, какие активы Порошенко проверяли в его декларации за 2016 год.

Украинская правда