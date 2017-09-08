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Конституционный суд "заморозил" закон о референдуме в Каталонии

Пятница, 8 сентября 2017, 03:38

Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о референдуме по вопросу о независимости этого автономного сообщества.

Об этом, ссылаясь на испанское агентство EFE, пишет DW.com.

По данным агентства, суд принял к рассмотрению четыре апелляции, поданные правительством Испании и ставящие под вопрос правомочность законов, регулирующих порядок отделения этого региона от остальной части страны.

Официальный Мадрид настаивает, что документ, принятый 6 сентября каталонским парламентом, нарушает конституцию. В качестве аргумента власти приводят судебный вердикт от 2015 года о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства.

Действие закона о референдуме будет "заморожено" до тех пор, пока КС не вынесет вердикт по апелляциям испанских властей.

Между тем парламент Каталонии в ночь на пятницу, 8 сентября, одобрил закон "О юридическом переходе". Как сообщается на сайте испанской газеты El Pais, за принятие документа высказался 71 депутат, против - 10.

Закон, призванный выполнять функции временной конституции, вступит в силу лишь в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии.

Ранее сообщалось, что парламент Каталонии одобрил референдум о независимости. Проведение референдума запланировали на 1 октября.

Темы: Испанияреферендумсуд
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