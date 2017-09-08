Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании

Парламент Каталонии в ночь на пятницу принял закон, который регулирует порядок выхода области из состава Испании.

Об этом сообщает El Pais, передает "Европйеская правда".

Принятый закон должен регулировать жизнь Каталонии в первые месяцы после провозглашения независимости.

За закон проголосовал 71 парламентарий, против - 10. При этом воздержавшихся не было.

Спикер каталонского парламента Карме Форкадел перед голосованием заявила, что у депутатов нет выбора и нужно голосовать "да" или "да".

Документ вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию государства.

Отмечается, что закон будет обжалован правительством Испании в Конституционном суде, как и все предыдущие документы, принятые властями Каталонии по референдуму о независимости.

Парламент Каталонии в среду, 6 сентября, одобрил референдум о независимости, который запланирован на 1 октября.

Прокуратура Испании заявила о подготовке исков к регионального правительства и парламента Каталонии.

Конституционный суд Испании в четверг приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума.