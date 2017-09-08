Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва призвала ЕС создать "военный Шенген"

Пятница, 8 сентября 2017, 11:17

Литва призвала руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска с территории Европы.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

Эта инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине.

Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и установлению Европейского оборонного фонда.

"(Проект военного Шенгена) охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. К 2020 году ЕК намерена выделить на оборону 500 млн евро.

Европейская правда

Темы: ЛитваармияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Литва
В Литве рассматривают закрытие границы с Беларусью совместно с Польшей и Латвией
"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС
Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: