Литва призвала ЕС создать "военный Шенген"

Литва призвала руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска с территории Европы.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

Эта инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине.

Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и установлению Европейского оборонного фонда.

"(Проект военного Шенгена) охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. К 2020 году ЕК намерена выделить на оборону 500 млн евро.

Европейская правда