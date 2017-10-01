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Трамп продлил запрет на финансирование образовательных обменов с РФ

Воскресенье, 1 октября 2017, 03:06

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал распоряжение о санкциях, которым, в частности, на год продлевается запрет на финансирование образовательных обменов с Россией и некоторыми другими странами.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательного и культурного обмена посредством должностных лиц или сотрудников правительств Эритреи, Корейской Народно-Демократической Республики, России и Сирии на 2018 год", - отмечается в распоряжении.

Также, согласно распоряжению, США не будут предоставлять гуманитарную помощь Демократической Республике Конго (ДРК), Экваториальной Гвинее, Ирану, Южному Судану и Венесуэле в течение 2018 финансового года.

Темы: СШАРосcиясанкции
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