СК РФ допросил Тюрина как свидетеля по делу Ворненкова, тот всё отрицает

Криминальный авторитет Владимир Тюрин, которого обвиняют в организации убийства Дениса Вороненкова, в Следственном комитете РФ заявил об отсутствии мотивов для совершения этого преступления.

Об этом пишет "Коммерсант".

Следственный комитет России допросил бывшего гражданского мужа оперной певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина в качестве свидетеля по делу об убийстве в Киеве ее мужа экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Отвечая на вопросы, Тюрин пояснил, что какой-либо неприязни к Вороненкову он не испытывал и чувства ревности тоже, так как расстался с Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с депутатом от КПРФ.

По словам Тюрина, с Вороненковым его пути по бизнесу никогда не пересекались — они не были даже знакомы. Соответственно, как утверждает "авторитет", между ними не было и никаких конфликтов. Отрицает он и какие бы то ни было связи со спецслужбами, а обвинения, выдвинутые против него Генпрокуратурой Украины, называет бредовыми.

За что мог быть убит Денис Вороненков, "авторитет" не знает.

При этом он подчеркнул, что для себя лично не видит никакой выгоды от смерти Вороненкова.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мотивом убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считало приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Вороненкова.

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