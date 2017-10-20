НАБУ возмущено действиями судьи по делу Розенблатта

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено затягиванием с рассмотрением в суде вопроса о продлении меры пресечения для народного депутата Борислава Розенблата.



НАБУ заявляет, что "обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг рассмотрения в Соломенском райсуде Киева ходатайства о возложении обязательств на Борислава Розенблата, подозреваемого в так называемом "янтарном деле".

"19 октября, после завершения перерыва в судебном заседании, адвокаты подозреваемого не явилась в зал заседаний. Но вместо того, чтобы назначить Бориславу Розенблату защитника за счет государства, гарантированно ему законом "О бесплатной правовой помощи", и продолжить рассмотрение ходатайства о возложении на подозреваемого обязанностей, следственный судья решил перенести заседание на 20 октября", – отмечает бюро.



"Вероятно, именно такое решение и входило в планы подозреваемого и его защитников, которые уже в течение недели избегают назначения меры пресечения", – считают в НАБУ.



"Трудно понять также мотивы судьи, который принимает решение о переносе заседания, осознавая, что подозреваемый до этого избегал участия в процессе и пытался покинуть страну в процессе рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения", – добавляет ведомство.

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.



Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.



24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.



17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблатта с самолета на Германию, но затем отпустили.

20 октября в 14:00 продолжится судебное разбирательство об избрании процессуальных обязанностей Розенблату.