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Веселова: Березюк предлагал мне выйти из фракции

Вторник, 3 октября 2017, 12:11

Народный депутат от "Самопомичи" Наталья Веселова утверждает, что лидер этой парламентской силы Олег Березюк предлагал ей покинуть фракцию.

Об этом она заявила "Украинской правде" 3 октября, комментируя заявление Березюка о возможном ее исключении из фракции.

"Фракция сама должна определиться, хочет видеть меня в своем составе, или нет, готова ли она мириться с моими заявлениями по Донбассу, по блокаде. Об этом всем я заявляла еще в 2015 году, ничего нового я не говорю. К любому решению фракции я буду относиться с уважением ", - отметила Веселова.

В то же время она подчеркнула, что на прошлой пленарной неделе Березюк предлагал ей покинуть фракцию из-за различных позиций по Донбассу.

"Березюк предлагал мне самой выйти из фракции, он говорил, что это было бы логично. Но это означает утратить мандат", - сказала нардеп.

"Если бы это было в самом начале пути, может, я бы так и сделала, но через три года начато уже очень много работы, которую нужно просто довести до конца. Я уже просто не имею морального права сложить мандат. Это и пенсионная реформа, и защита прав внутренне перемещенных лиц, участников АТО, защита прав инвесторов", - пояснила Веселова.

Кроме того, она добавила, что это не первая просьба ее коллег покинуть "Самопомич".

"На самом деле у нас уже был ранее разговор о блокаде, я объясняла, почему я против этого, приводила аргументы. Мне тогда Егор Соболев предлагал сложить мандат, если я не согласна с решением фракции", - отметила она.

Как известно, вечером 2 октября лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что 3 октября Веселову могут исключить из фракции "Самопомич" из-за предложенного ею законопроекта о прекращении транспортной и экономической блокады ОРДЛО.

Роман Кравец, УП

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Темы: Самопомичблокада
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