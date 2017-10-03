Генштаб готовит изменения в закон, чтобы увеличить армию

Генеральный штаб готовит изменения в закон о численности Вооруженных сил Украины, чтобы улучшить охрану складов с боеприпасами.

Об этом во вторник заявил в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского начальник Генштаба Виктор Муженко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в частности речь идет о замене военной охраны батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации.

"Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных сил. В связи с этим мы готовим предложения к Закону Украины "О численности Вооруженных Сил Украины", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщалось, Муженко заявляет, что есть много признаков, которые свидетельствуют в пользу версии, что пожар в Калиновке была диверсией.

Украинская правда