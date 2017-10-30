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Мосийчука ждет еще одна операция – врачи

Понедельник, 30 октября 2017, 15:33

Состояние здоровья народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который пострадал в результате взрыва, стабильное, ему планируют провести еще одну операцию.

Об этом на пресс-конференции 30 октября заявил директор Национального Института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Устенко, сообщает "Укринформ".

"Относительно состояния больного – его состояние стабильное, средней степени тяжести. Сейчас у него есть травматический перелом правой конечности, большая рана правого бедра, очень много металлических обломков в разных частях тела. Мы ведем динамическое наблюдение за этими обломками. Время и метод их удаления будет решаться в течение недели", – сказал Устенко.

В комментарии журналистам врач добавил, что Мосийчуку планируют провести еще одну операцию – на ноге, но когда – пока неизвестно.

"О его полной социальной реабилитации – это, я думаю, это период где-то до полугода", – отметил Устенко.

Как известно, 25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь

Также в больнице с серьезными ранениями находятся политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключает, что взрыв возле редакции телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

Эксперты считают, что взрыв мог быть покушением на жизнь погибшего Михаила Мормиля. По словам его друга, Мормиль боялся за жизнь и волновался, что за ним следят.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения членов Радикальной партии в покушении на народного депутата Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

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