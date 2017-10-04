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Google убрал RT из списка каналов для рекламодателей на YouTube

Среда, 4 октября 2017, 04:14

Компания Google исключила "Russia Today" из подборки премиальных видеоресурсов YouTube, которые компания продает рекламодателям.

Об этом сообщила пресс-секретарь компании, пишет Bloomberg.

Решение было принято на фоне расследований в Конгрессе того, как российские агенты использовали цифровые платформы для влияния на выборы в США.

Google был призван дать показания комитетам Сената и Палаты представителей,  также  как и Facebook Inc. и Twitter Inc.

YouTube попал в центр внимания и Конгресс США изучает роль "Russia Today"  и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие к российскому правительству.

Ранее канал "Russia Today", на котором есть более двух миллионов подписчиков на YouTube, был в списке популярных каналов для маркетологов, называемый Google Preferred.

Как известно, в США от российского телеканала RT потребовали зарегистрироваться как иностранный агент.

Руководитель канала RT Маргарита Симоньян заявила, что регистрация этого канала в США как иностранного агента "может повлечь за собой такие ограничения, которые просто не позволят работать в этой стране".

Российская телесеть вещания за границу RT называет себя независимой, но твердо проводит политическую линию Кремля и финансируется из российского бюджета.

Телеканал сети, работающий в США, как и российское государственное агентство новостей "Спутник", были названы в отчете спецслужб США как активные участники кампании вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года и как "прислужники коррумпированной политической элиты "в России.

Темы: СМИРосcияСША
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