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Сутки в АТО: Боевики бьют из "Градов" и минометов, ранен 1 боец ВСУ

Среда, 4 октября 2017, 07:57

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования, применяя РСЗО "Град" и минометы, 22 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

3 октября вечером основная активность российско-оккупационных группировок была сконцентрирована на Приморском направлении.

Так, боевики в течение часа обстреливали позиции ВСУ вблизи Широкиного из переносной реактивной пусковой установки "Град "Партизан", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже, недалеко от этого же поселка враг применил уже 82-миллиметровый миномет.

Начиная с 18 часов в течение двух часов противник вел огонь по опорному пункту украинской армии у Талаковки из реактивной системы залпового огня "Град". Здесь боевики выпустили 38 реактивных снарядов.

Кроме того, вечером оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров жилой сектор поселка Водяное.

В конце суток на Донецком направлении противник дважды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВСУ на подступах к Авдеевке и Невельскому. Также под вражеским огнем оказались позиции сил АТО у шахты Бутовка, Зайцевого, Майорска.

На Луганском направлении боевики вечером и ночью 4 раза из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали украинских защитников в окрестностях Трехизбенки. Здесь ВСУ жестко отвечали противнику.

Как уточнили в штабе АТО, в результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один украинский военный.

Всего силы АТО применяли оружие на поражение в ответ на 17 обстрелов противника.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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