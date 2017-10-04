Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ляшко отреагировали на критику Лозового: Его правка – единственная полезная

Среда, 4 октября 2017, 10:23

В Радикальной партии утверждают, что правка члена ее фракции в ВР Андрея Лозового к судебной реформе была единственной полезной в "позорном законе".

Об этом заявил на заседании Верховной Рады в среду член фракции РПЛ Игорь Мосийчук.

"Это, наверное, чуть ли не единственная правка в том, что вчера (3 октября - ред.) принял парламент под видом судебной реформы", - сказал он.

По словам Мосийчука, на самом деле никакой судебной реформы принятие этого закона не начало.

Нардеп настаивает, что 109-я поправка Лозового защитила права подозреваемых и не дала "страшные полномочия прокурорам и обвинению".

Он отметил, что без нее Рада могла бы "восстановить ЧК, которое будет преследовать тех, кто неугоден власти".

"Происходит узурпация судебной ветви власти, тирания прокуроров, разрушение правовой системы", - резюмировал Мосийчук.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

"Опоблок", в частности, дал за этот законопроект 20 голосов из 33 присутствующих в зале депутатов фракции.

Сейчас в Верховной Раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене вышеуказанного закона - 6232-П и 6232-П1.

Их авторами являются внефракционный нардеп Юрий Левченко, вице-спикер Оксана Сыроид, а также члены фракции "Самопомич" Елена Сотник, Андрей Журжий и Ирина Подоляк.

Как пояснила Сотник, причина такого шага - именно поправка Лозового.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко ОлегреформыВерховная Радасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: