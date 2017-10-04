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Авакову дали месяц, чтобы прекратить остановки авто на "бляхах"

Среда, 4 октября 2017, 14:30
Авакову дали месяц, чтобы прекратить остановки авто на бляхах

Омбудсмен Валерия Лутковская требует от главы МВД Арсена Авакова прекратить практику, когда патрульные незаконно останавливают автомобили с иностранной регистрацией.

Копию своего обращения уполномоченный Верховной Рады по правам человека опубликовала в Facebook.

По словам Лутковской, ее офис провел расследование и выяснил, что полиция формирует и обобщает списки владельцев транспортных средств с иностранной регистрацией. Для этого, в частности, патрульные останавливают на дороге авто с иностранными номерами, требуя от водителей сведения об их месте жительства, номере мобильного телефона и дате въезда в Украину.

"Наличие у транспортного средства номерного знака иностранного государства не является и не может являться самостоятельной причиной для его остановки", - подчеркивает она.

Омбудсмен отмечает, что сбор этой информации у владельцев транспорта не входит в полномочия полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных.

Учитывая вышесказанное она требует, чтобы патрульные прекратили безосновательно останавливать машины с иностранными номерами и уничтожили уже собранную у их водителей информацию.

"О принятых мерах прошу проинформировать меня в месячный срок", - добавила Лутковская.

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Украинская правда

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Темы: Аваковполицияавто
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