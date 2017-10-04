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Авакову дали місяць, щоб припинити зупинки авто на "бляхах"

Середа, 4 жовтня 2017, 14:30
Авакову дали місяць, щоб припинити зупинки авто на бляхах

Омбудсмен Валерія Лутковська вимагає від голови МВС Арсена Авакова припинити практику, коли патрульні незаконно зупиняють автомобілі з іноземною реєстрацією.

Копію свого звернення уповноважений Верховної Ради з прав людини опублікувала у Facebook.

За словами Лутковської, її офіс провів розслідування і з'ясував, що поліція формує та узагальнює списки власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Для цього, зокрема, патрульні зупиняють на дорозі авто з іноземними номерами, вимагаючи від водіїв відомості про їх місце проживання, номер мобільного телефону та дату в’їзду до України.

"Наявність у транспортного засобу номерного знаку іноземної держави не є та не може бути самостійною причиною для його зупинення", – наголошує вона.

Омбудсмен зазначає, що збирання цієї інформації у власників транспорту не входить до повноважень поліції та не відповідає законодавству про захист персональних даних.

З огляду на це вона вимагає, щоб патрульні припинили безпідставно зупиняти машини з іноземними номерами та знищили вже зібрану у їхніх водіїв інформацію.

"Про вжиті заходи прошу проінформувати мене у місячний строк", - зазначила Лутковська.

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Українська правда

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Теми: Аваковполіціяавто
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