АТО: Боевики ранили одного украинского военного

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки потерь среди украинских военных нет, один боец ​​получил ранения во время обстрела в Верхнеторецком.

Об этом 7 октября сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении в Крымском боевики совершили 2 обстрела украинских позиций, один из них продолжался почти 2 часа. Силы АТО открывали огонь в ответ. Еще один обстрел произошел в н.п. Золотое.

В направлении Донецка оккупанты вели обстрелы в Верхнеторецком, Авдеевке и на позициях "шахта Бутовка", тяжелое вооружение не применяли.

На мариупольском направлении стреляли в районе н.п. Водяное и Широкино, где боевики применили миномет.

Украинская правда