Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне в СЦКК фиксируют фейковые обстрелы боевиков со стороны сил АТО

Суббота, 7 октября 2017, 14:19

Российская сторона СЦКК фабрикует сообщение об обстреле со стороны Вооруженных Сил Украины позиций подразделений сил ОРДО и ОРЛО вдоль линии разграничения из оружия, которое запрещено минскими соглашениями.

Об этом 7 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Так, они (российская сторона СЦКК) сообщают, что якобы ночью и утром 7 октября ВСУ обстреляли позиции подразделений НЗФ ОРДО в районе Вольво-центра в пригороде Донецка, Жабичево, Минерального, Довгого, Яковлевки и Спартака", - говорится в сообщении.

По данным российской стороны СЦКК, ВСУ якобы вели огонь по направлению населенных пунктов Пески, Авдеевки, Лобачево, Лопаскино и Вентствол из танка, минометов калибра 82 мм, ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК информацию о обстрелах не подтверждает", - говорится в сообщении.

Темы: АТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
Все новости...
Реклама: