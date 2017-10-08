Берлускони подарит Путину постельное белье
Воскресенье, 8 октября 2017, 22:36
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подготовил в подарок на день рождения президента РФ Владимира Путина комплект постельного белья с изображением рукопожатия Путина и Берлускони.
Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Instagram руководителя компании по производству постельного белья Микеле Каскавилла.
На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков, за спиной у них — собор Василия Блаженного и Колизей.
По словам Каскавилла, мастера фабрики использовали машинную печать, а упаковка подарка была изготовлена вручную.