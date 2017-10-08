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Берлускони подарит Путину постельное белье

Воскресенье, 8 октября 2017, 22:36

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подготовил в подарок на день рождения президента РФ Владимира Путина комплект постельного белья с изображением рукопожатия Путина и Берлускони.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Instagram руководителя компании по производству постельного белья Микеле Каскавилла.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков, за спиной у них — собор Василия Блаженного и Колизей.

 

По словам Каскавилла, мастера фабрики использовали машинную печать, а упаковка подарка была изготовлена вручную.

Как отмечает La Repubblica, это лишь один из подарков Берлускони Путину. Экс-премьер Италии взял этот подарок с собой в Москву, куда был приглашен на 65-летие Владимира Путина, празднование которого состоялось 7 октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинБерлускони
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