Адвокат показал, сколько денег Янукович держал в "Ощадбанке"

Защита Виктора Януковича заявляет, что Виктор Янукович имел на счетах в "Ощадбанке" значительно меньше, чем 1,15 миллиарда долларов.



Адвокатское объединение "AVER LEX" распространило ответ от "Ощадбанка" по этому поводу.



"По требованию суда банк предоставил сведения, что по состоянию на 10 ноября 2016 года на счетах Виктора Януковича находились средства в сумме 31 047 676,73 грн и 87 674,04 долларов США. То есть никаких 1,15 млрд долларов США там не было и нет", – говорится в сообщении.

В ответе банка же значится, что 28 апреля конфисковали средства и ценные бумаги, стоимость которых была эквивалентна примерно 1,2 миллиарда долларов.

Отметим, что по нынешнему курсу 31 047 676 гривен – это порядка 1 172 654 долларов. Вместе со средствами на долларовом счете Януковича, указанными в справке, это составило бы теперь порядка 1,26 миллиона долларов.



Как известно, власти заявляли о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича в апреле, а в сентябре – о спецконфискации 200 миллионов долларов окружения экс-президента. Генпрокурор публиковал письма "Ощадбанка" и Госказначейсства в доказательство зачисления средств команды Януковича в госбюджет.



Адвокат Виталий Сердюк же ведет речь о средствах лично Виктора Януковича.



Юрист утверждает, что справка банка опровергает "недостоверную информацию, распространенную (главой правления "Ощадбанка") Андреем Пышным".



Сердюк заявил, что должностные лица "Ощадбанка" "совершили служебный подлог и предоставили в Печерский суд очередную фейковую информацию о существовании определенного поручения от президента Украины Виктора Януковича о размещении в Ощадбанке средств и ценных бумаг".

Oshadbank Yanukovych (PDF)

Oshadbank Yanukovych (Text) ​ "Если это требование не будет немедленно опубликован на запрос АО "AVER LEX", мы начнем процедуру привлечения руководства АО "Ощадбанк" к уголовной ответственности по ст. 366 Уголовного кодекса Украины – за совершение служебного подлога (внесение заведомо ложных сведений в официальный документ)", – предупредил адвокат.

Advokatsky Zapyt (PDF)

Advokatsky Zapyt (Text) ​

8 ноября депутат-беглец Александр Онищенко заявлял, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited. Около 156,8 миллионов долларов США и 218,1 тысячи гривен, которые принадлежали компании, также подверглись спецконфискации по делу Януковича.