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Зайцеву свозили на место страшной аварии для эксперимента – СМИ

Четверг, 2 ноября 2017, 08:39
Зайцеву свозили на место страшной аварии для эксперимента – СМИ

Водителя "Лексуса" Елену Зайцеву в Харькове привезли из СИЗО на место аварии, в которой погибли шесть человек, для следственного эксперимента.

20-летняя девушка была в наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили, говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

Второй участник ДТП – водитель "Туарега" Геннадий Дронов – в следственном эксперименте не участвовал.

С помощью только Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения "Лексуса" – его водитель на месте в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.

На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили только после возвращения Зайцевой в следственный изолятор.

Результаты экспериментов и экспертиз следователи пока не озвучивают, несмотря на то, что 10-дневный срок, в который обещали провести автотехническую экспертизу, уже прошел.

В больнице до сих пор остаются четверо пострадавших в результате аварии, в частности, в медикаментозном сне держат беременную женщину.

18 октября автомобиль Зайцевой на перекрестке на улице Сумской вылетел на тротуар и сбил людей. По предварительным данным, Lexus проехал на красный свет и столкнулся с Volkswagen Touareg. Оба водителя выжили, но 6 человек погибли, еще несколько человек получили тяжелые травмы.

Зайцеву суд взял под стражу без возможности внесения залога.

Темы: ХарьковДТП
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