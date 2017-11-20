Подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, Елене Зайцевой назначили еще одну экспертизу для выявления наркотических веществ.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

На вопрос, будут ли пересматривать результаты экспертизы, которая обнаружила в моче участницы ДТП опиаты, адвокат сказала:

"Назначена химическая экспертиза, но результатов нет еще. Когда они будут, это только следователь знает", - сказала Козырь.

Она добавила, что для этой экспертизы были использованы те образцы, которые взяли у Зайцевой в день аварии.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.