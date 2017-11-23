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Скандальное ДТП в Харькове: Из больницы выписали беременную женщину

Четверг, 23 ноября 2017, 12:06

Врачи выписали из больницы пострадавшую в резонансном ДТП в центре Харькова беременную Жанну Власенко.

Об этом "Украинской правде" сообщила начальник отдела прессы и информации Харьковской ОГА Ксения Ярикова.

По ее словам, женщину выписали 22 ноября.

"Ребенок в норме, угрозы срыва нет, мама в стационарном лечении уже не нуждается. Девушка продолжит лечение амбулаторно", - сказала Ярикова.

Она отметила, что Власенко находилась в больнице достаточно долгое время и уже просила врачей отпустить ее домой.

"Понятно, что она не может выйти на работу или вести достаточно активный способ жизни. Но необходимости пребывать и дальше в больнице для нее больше нет", - сказала представитель пресс-службы.

Ярикова уточнила, что в медучреждении остается еще одна потерпевшая 25-летняя, Анна Комар.

"У нее были очень серьезные травмы и она тяжелее восстанавливается. Девушка в сознании, но пока она проходит лечение в стационаре", - добавила она.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

Яна Миланова, УП
Темы: ДТПХарьков
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