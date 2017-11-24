Манафорт летал в Москву 18 раз - СМИ

Политтехнолог Пол Манафорт, возглавлявший президентскую кампанию Дональда Трампа на выборах в прошлом году, был в Москве не менее 18 раз.

Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на вашингтонское бюро McClatchy.

"Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт совершил не менее 18 поездок в Москву во время своей политической деятельности в Украине", - говорится в сообщении.

"Записи перелетов, которые предоставила в распоряжение СМИ украинская власть, свидетельствует о том, что связь Манафорта с российским правительством является "гораздо большим, чем считалось ранее", - отмечает The Hill.

Также сообщается о 19 перелетах Манафорта в Киев после того, как в 2014 году экс-президент Виктор Янукович покинул свой пост.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.