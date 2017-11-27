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В Луганске дома, где жил Плотницкий с охраной, пустуют – СМИ

Понедельник, 27 ноября 2017, 08:27

Жилой многоэтажный дом в Луганске, который "отжал" бывший главарь боевиков Игорь Плотницкий и жил в нем с начала оккупации Донбасса, в настоящее время пустует.  

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в Луганске.

По словам собеседников, пусто и в нескольких жилых домах, где находились охранники Плотницкого недалеко от улицы Ватутина.

"Там никого сейчас нет после всей этой шумихи, мы шутим, что пока никто не успел их занять, понятно, что хозяева этих домов все равно вряд ли вернуться сейчас", - рассказал источник.

По словам другого собеседника, сотрудников бывшего фонда соцстрахования уже предупредили о сокращениях зарплаты на 60%.

Также отмечается, в центре города уже нет оцепления террористами.

По словам местного жителя Сергея, боевики усилили патрулирование города и ищут якобы "украинских диверсантов".

"Но автоматчиков с белыми повязками, которые приезжали на прошлой неделе из Донецка, нет", - добавил Сергей.

Как известно, вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Игорем Корнетом – отстраненным ранее главой "МВД ЛНР" – Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

25 ноября СБУ заявила, что в оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Также заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что в оккупированном Луганске распространяются листовки с призывами к объединению с так называемой "ДНР".

Темы: ЛуганскОРДЛОРосcия
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