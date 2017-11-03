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НАБУ разъяснило информацию о закупке снаряжения у Литвина

Пятница, 3 ноября 2017, 21:59

В НАБУ сообщили, что информация о покупке снаряжения в фиктивной компании, причастной к растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД, не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"НАБУ не имело и не имеет никакого контракта на закупку товара или услуги с указанным ООО. Лицо, представлявшее интересы этого ООО в эпизоде ​​с закупкой рюкзаков, действительно участвовало в двух тендерах по закупкам, объявленных НАБУ", - отметили в ведомстве.

В упомянутых тендерах лицо выступало от своего имени как частный предприниматель - СПД, рассказали в антикоррупционном бюро.

"В двух тендерах - по поставкам 220 летних рубашек под бронежелеты и 42 спортивных костюмов - данный предприниматель был определен победителем. С ним был заключен контракт", - объясняют в НАБУ.

В ведомстве отметили, что провели закупки в формате открытого тендера в системе государственных закупок ProZorro, с соблюдением всех требований законодательства.

"Частный предприниматель на момент проведения открытого тендера по закупке (в феврале 2017) не состоял в статусе подозреваемого в уголовном производстве НАБУ, поэтому конфликта интересов, который мог бы повлиять на результаты тендера или хода досудебного расследования, не было", - подчеркивают в антикоррупционном ведомстве .

Также там отметили, что закупленные товары были поставлены НАБУ своевременно, в полном объеме. По своим характеристикам товар полностью соответствовал техническим, качественным и количественным характеристикам, обусловленным в предмете закупки при объявлении тендера.

В ведомстве утверждают, что любые попытки отыскать коррупционный подтекст "выглядят нелепыми и манипулятивными".

В Национальном Бюро отметили, что готовы предоставить материалы, которые засвидетельствуют прозрачность и конкурентность закупки.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро закупило спортивные костюмы и рубашки под бронежилеты у Владимира Литвина, который является подозреваемым в деле простив сына главы МВД Арсена Авакова о закупке рюкзаков в 2014-2015 годах.

Харьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году был руководителем ИТ-компании "Turboseo", был задержан по делу о хищении средств при закупке так называемых "рюкзаков Авакова" для Нацгвардии в 2014-2015 годах.

Темы: НАБУАваков
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