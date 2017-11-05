Аваков: На Полтавщине задержали более 40 рейдеров
Воскресенье, 5 ноября 2017, 00:41
В Оржицком районе Полтавской области задержали более 40 человек, которые пытались завладеть активами агропредприятия.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в facebook.
"Полиция задержала более 40 человек, силовыми методами пытались завладеть активами агрофирмы", - написал он
Информация о противоправных действиях неизвестных лиц в Оржицком районе Полтавской области поступила в полицейских от местных жителей.
Аваков также сообщил, что инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковушках, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах.