Адвокат рассказала, что помогло освободить Колмогорова
Сторона обвинения в громком деле пограничника Сергея Колмогорова не нашла достаточно доказательств его виновности в убийстве человека.
Об этом после судебного заседания в понедельник сообщила его адвокат Оксана Моравская.
"Никаких доказательств виновности Колмогорова у следствия не было... Сторона обвинения не доказала вины подсудимого", - подчеркнула она.
По словам Моравской, решение суда освободить Колмогорова и отправить дело на новое расследование никак не связано с давлением общества.
Юрист выразила уверенность, что сторона защиты сможет полностью оправдать пограничника.
"Мы надеемся на справедливое решение суда первой инстанции", - сказала она.
Моравская считает решение Высшего спецсуда "взвешенным, законным и справедливым".
По ее словам, кассационный суд не имел полномочий проверять доказательства по делу, ведь этим должен заниматься суд первой инстанции, куда и направили дело.
Как сообщалось, в понедельник, 6 ноября, Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году. Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.
15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.
Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.
Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.
6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.
Защита осужденного просила отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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