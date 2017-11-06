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Адвокат розповіла, що допомогло звільнити Колмогорова

Понеділок, 6 листопада 2017, 15:31

Сторона обвинувачення у гучній справі прикордонника Сергія Колмогорова не знайшла достатньо доказів його винуватості у вбивстві людини.

Про це після судового засідання в понеділок повідомила його адвокат Оксана Моравська.

"Жодних доказів винуватості Колмогорова у слідства не було... Сторона обвинувачення не довела вини підсудного", - наголосила вона.

За словами Моравської, рішення суду звільнити Колмогорова та відправити справу на нове розслідування не пов'язане з тиском суспільства.

Юрист висловила впевненість, що сторона захисту матиме можливість повністю виправдати прикордонника.

"Ми сподіваємось на справедливе рішення суду першої інстанції", - сказала вона.

Моравська вважає рішення Вищого спецсуду "виваженим, законним та справедливим".

За її словами, касаційний суд не мав повноважень перевіряти докази у справі, адже цим повинен займатись суд першої інстанції, куди і направили справу.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 листопада, Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року. Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Читайте також: Наказ 200. Дві сторони справи прикордонника Колмогорова

Євген Кізілов, УП
Теми: Прикордонна службасудвбивство
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