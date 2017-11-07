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В Крыму самодостаточная группировка российских войск - Генштаб РФ

Вторник, 7 ноября 2017, 14:15
В Крыму самодостаточная группировка российских войск - Генштаб РФ

В руководстве российского Генштаба сообщили, что в Крыму создано полноценная группировка войск.

Об этом рассказал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

"В последние годы в Крыму появилась самодостаточная группировка войск, включающая базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны", - заявил Герасимов.

По его словам, флот РФ в Черном море пополнился шестью подводными лодками, двумя фрегатами, имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

При этом, Герасимов заявил, что все командующие войсками получили боевой опыт во время военных действий в Сирии.

Приобретенный в последние пять лет опыт, по мнению начальника российского Генштаба, позволил расширить военное присутствие РФ в мире.

"Рост боевых возможностей Вооруженных сил в последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия РФ в стратегически важных районах мира", - констатировал Герасимов на коллегии Минобороны.

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Темы: РосcияКрым
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