В САП рассказали, на каком этапе дело Насирова

До конца недели отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет ознакомиться с обвинительным актом по делу о возможном злоупотреблении властью, после этого дело пойдет в суд.



Об этом "Украинской правде" рассказали в среду в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



"До конца недели должны ознакомить подозреваемого с обвинительным актом. Это может быть как четверг, так и пятница", - отметили в пресс-службе САП.



На уточняющий вопрос в САП объяснили, что ознакомление – это процессуальное действие, которое предшествует направление обвинительного акта в суд.

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Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что судебное разбирательство по Насирову начнется после 9 ноября.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".