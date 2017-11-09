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В Сенате США расследуют вмешательство РФ в дела Европы

Четверг, 9 ноября 2017, 05:10

С весны прошлого года члены Комитета Сената США по международным отношениям от Демократической пратии расследуют вмешательство России в дела Восточнй Европы.  Коллеги из Республиканской партии не участвуют.

Об этом пишет The Daily beast.

Расследование возглавил сенатор Бен Кардин, он привлек дипломатов из стран, на которые был нацелен Кремль. Законодатели контактировали с десятками европейских посольств с целью сбора информации о том, как Кремль использовал сложную комбинацию пропаганды и давления на избирателей для продвижения своих глобальных интересов.

Шон Бартлетт, представитель Демократической партии в комитете, назвал доклад "большим" усилием для раскрытия, как правительство Владимира Путина добилось того,  чтобы "российская общественность поддерживала войны за границей, отвлекаясь от преступности и коррупции у себя дома и как за прошедшее десятилетие оно разработало этот инструментарий и вывело его на мировой уровень".

В докладе "описывается, как эти усилия возглавляются правительственными службами безопасности и поддерживаются государственными предприятиями, приближенными к Кремлю олигархами и российскими преступными группировками, которые фактически были национализированы государством", рассказал Бартлетт.

В нем прослеживается, как операции инициируются в России и расширяются до периферии и бывших сателлитов, а затем и в остальную Европу, а в конечном итоге и в Соединенные Штаты, добавил он.

Неясно, когда отчет будет официально опубликован для общественности. Источники сообщили The Daily Beast, что республиканцев попросили принять участие в его разработке. Непонятно, почему они решили не делать этого.

"Мы знаем, что сенатор Кардин разрабатывает отчет о попытках России вмешиваться в европейские выборы, но его сотрудники еще не делились им с нами", - сказал Мика Джонсон, пресс-секретарь председателя Комитета по международным отношениям Боба Коркера.

Источники, знакомые с расследованием проводимым Комитетом по иностранным делам надеются, что республиканцы присоединятся к ним. Они считают, что серьезность вопроса должна побудить их к более активному участию.

В отличие от других расследователей Конгресса, рассматривающих вмешательство России, расследование комиссии по международным отношениям не касается выборов в США в 2016 году.

Вместо этого члены Комитета изучают преступления в Европе, в том числе допинговый скандал с российскими спортсменами на Олимпийских играх, кибер-атаки на страны бывшего Советского Союза и незаконная аннексия Крыма.

Темы: РосcияЕвропапропагандаСША
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