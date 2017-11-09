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В мэрии Запорожья проходят обыски

Четверг, 9 ноября 2017, 14:40

Сотрудники прокуратуры и полиции проводят обыски в Запорожском горсовете.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Нацполиции региона.

Отмечается, что силовики проводят обыски в помещениях департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством мэрии.

Как сообщили в полиции, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, относящегося к периоду 2012-2015 годов.

Других подробностей в пресс-службе Нацполиции не разглашают.

В горсовете пока не комментируют действий правоохранителей.

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Темы: Запорожьеместная властьполицияпрокуратура
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