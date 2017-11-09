В мэрии Запорожья проходят обыски
Четверг, 9 ноября 2017, 14:40
Сотрудники прокуратуры и полиции проводят обыски в Запорожском горсовете.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Нацполиции региона.
Отмечается, что силовики проводят обыски в помещениях департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством мэрии.
Как сообщили в полиции, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, относящегося к периоду 2012-2015 годов.
Других подробностей в пресс-службе Нацполиции не разглашают.
В горсовете пока не комментируют действий правоохранителей.