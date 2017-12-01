Комиссия не решилась дать Матиосу выговор

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла дисциплинарное производство в отношении заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиос.

Об этом говорится в решении КДК, где указано, что члены Комиссии пришли к однозначному выводу о наличии в постах Главного военного прокурора информации, нарушающей принцип презумпции невиновности.

Комиссия отметила, что все дела, о которых говорится в дисциплинарной жалобе, достаточно резонансными, и очень трудно найти баланс между "сдержанностью и деликатностью" как того требует Европейский суд по правам человека.

Инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко в комментарии УП отметили: "Мотивировочная часть решения Комиссии является вполне искусственной. Ведь закрытии дисциплинарного производства обусловлено тем, что не нашлось 6 членов Комиссии, которые решились поддержать вывод своего коллегу Анатолия Коваленко. Последний предлагал признать Матиос, как и Луценко, виновным в совершении дисциплинарного проступка и наложить на них выговор ".

В ближайшее время Комиссия рассмотрит вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как известно, членом Комиссии Анатолием Коваленко 18 октября 2017 было составлено заключение о наличии дисциплинарного проступка в действиях Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиос.

Матиосу, как и Луценко, вменялось в вину публикации в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности. Согласно закону Украины "О прокуратуре" публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.